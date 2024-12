Deux chaînes Disney vont totalement cesser dès cette semaine, toutes les autres deviendront incluses sur toutes les Freebox

Deux des cinq chaînes Disney/National Geographic vont cesser d’émettre, mais les autres seront incluses dans le bouquet basique de la Freebox.

Il y a deux semaines, nous vous annoncions que Free avait signé un accord avec Disney pour inclure deux nouvelles chaînes dans son bouquet basique : Disney Channel et National Geographic, qui seront disponibles à partir du 1er janvier 2025 dans toutes les offres Freebox. À cela s’ajoutera également Disney Channel+1.

Cependant, la question des deux autres chaînes Disney, disponibles jusqu’à présent via les offres Canal, y compris avec TV by Canal sur les Freebox, reste en suspens. Il s’agit de Nat Geo Wild, qui propose des magazines et documentaires sur la nature, et de la chaîne jeunesse Disney Junior. Selon nos informations, ces deux chaînes vont totalement cesser leur diffusion et ne seront plus proposées sur aucune plateforme. C’est pour cette raison que ni Free ni Orange n’ont annoncé leur reprise.

Toutefois, certains des programmes diffusés sur ces chaînes seront transférés sur les autres chaînes Disney ou disponibles sur la plateforme Disney+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox