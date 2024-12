Incendie d’un pylône : 800 000 habitants privés de TV, les réseaux mobile d’Orange, Free, SFR et Bouygues sont fortement impactés

La piste criminelle est envisagée. TDF espère rétablir près de 100% des services d’ici 24 à 48 heures.

Dans la nuit du 30 décembre, vers 3h30, un incendie a gravement touché un pylône de télédiffusion situé à Cenves, une commune située à la frontière entre le Rhône et la Saône-et-Loire. Les dégâts, qualifiés de « lourds » par TDF (Télédiffusion de France), affectent de vastes zones dans le sud de la Bourgogne, perturbant massivement les télécommunications et la diffusion de plusieurs chaînes de télévision, rapporte France 3.

Selon TDF, environ 800 000 habitants des régions de Mâcon, Bourg-en-Bresse, Villefranche-sur-Saône et Chalon-sur-Saône sont touchés par cet incident. Les chaînes du groupe France Télévisions (dont France 2 et France 3), Canal+, LCI et Paris Première sont temporairement indisponibles dans les zones concernées. Du côté des opérateurs, les réseaux mobiles d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom sont affectés par des coupures ou des ralentissements, les communications téléphoniques sont coupées, alors que l’accès à la 3G, la 4G et la 5G reste incertain. Bonne nouvelle pour les connexions fixe, les abonnés à la fibre optique échappent à ces perturbations.

Selon les premières constatations, les autorités suspectent une origine criminelle. Les gendarmes, présents sur les lieux avec les techniciens de TDF, ont relevé plusieurs indices laissant penser à un incendie volontaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Face à l’ampleur des dégâts, TDF mobilise ses équipes pour une remise en service dans les plus brefs délais. « Nous espérons rétablir près de 100 % des services d’ici 24 à 48 heures », a déclaré un porte-parole. Cependant, la tâche s’annonce complexe : une grande partie des câbles a été endommagée, nécessitant des réparations approfondies.