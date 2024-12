Free décroche le “Cactus de la vulnérabilité” de 60 Millions de consommateurs

Temu, Nestlé DAZN, Danone… et Free, 60 Millions de consommateurs dévoilent les lauréats de la 8e édition de ses Cactus qui distinguent les entreprises qui ont le plus mis en cause de la santé ou la sécurité de leurs clients.

Chaque année, 60 Millions de consommateurs épingle les entreprises qui se distinguent par leurs manquements envers les clients que ce soit en matière de santé ou de sécurité, voire même les deux en même temps. Pour 2024, Free a été pointé du doigt avec le Cactus de la vulnérabilité, une distinction peu enviable due à une fuite de données massive mi-octobre de 19 millions de ses abonnés sur un total de 23 millions, sans oublier, le vol de plus de 5 millions d’IBAN de ses abonnés Freebox.

Selon l’association de consommateurs, l’opérateur a tardé à reconnaître l’ampleur des dégâts. Sa première réaction omettait de mentionner le vol des données bancaires, une omission préoccupante. Ce n’est qu’après la publication gratuite d’échantillons sur le dark web que Free a alerté les clients concernés. En réalité, l’opérateur a d’abord prévenu les abonnés Free Mobile pour qui les IBAN n’ont pas été compromis. Il a ensuite prévenu ses abonnés Freebox en mentionnant cette fois le vol des données bancaires.

“En février et début octobre, l’opérateur avait déjà subi une « consultation de données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité ». Bref, la protection chez Free semble insuffisante face à des pirates qui ont fait de cette activité une industrie criminelle de pointe”, poursuit 60 Millions de consommateurs.

Lors de cette 8ème édition, Cactus d’or a été attribué à Temu pour ses produits dangereux et ses pratiques d’espionnage supposées. Le Cactus d’argent revient à Nestlé Waters pour avoir utilisé des traitements interdits sur ses eaux minérales. Le Cactus de bronze a distingué Stellantis pour ses airbags défectueux, rappelés trop tardivement. Primagaz décroche le Cactus de la défaillance suite à une bascule informatique ratée qui a laissé ses clients sans chauffage. Le Cactus du low-cost a été décerné à Dazn pour sa diffusion médiocre de la Ligue 1 à un prix jugé excessif. Danone reçoit le Cactus de l’opacité pour avoir retiré le Nutri-Score de produits mal notés. Carrefour Bio remporte le Cactus de la présence indésirable pour des résidus d’herbicide dans sa mâche bio et de l’ADN de porc dans des merguez pur bœuf. Enfin, Trustpilot est épinglé avec le Cactus du dopage pour ses pratiques visant à améliorer artificiellement les notes des entreprises payantes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox