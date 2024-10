Fuite de données : des abonnés Freebox reçoivent un mail de Free les prévenant d’une consultation suspecte

Dans une nouvelle alerte mail, Free met en garde ses abonnés à la suite d’une nouvelle fuite de données personnelles.

Les vieux démons de février 2024 resurgissent. Ce 2 octobre, Free envoie un nouveau mail à des abonnés Freebox leur annonçant avoir “constaté une consultation de vos données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité de certaines de vos informations (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale…)”. Afin de rassurer ses clients, l’opérateur indique que leurs coordonnées bancaires et leurs mots de passe n’ont pas été compromis

“Nous vous invitons toutefois à rester vigilant et à nous contacter si vous observez des activités inhabituelles sur votre abonnement Freebox. Il est possible que vous receviez des appels indésirables qui semblent provenir de Free (ou d’un autre organisme) mais qui en réalité ne le sont pas”, précise le courriel. Comme à chaque fuite de données, Free assure avoir pris “toutes les mesures nécessaires” pour que “cela ne se reproduise pas et pour garantir la confidentialité de vos informations”.

Pour l’heure, il est difficile de connaître le nombre d’abonnés concernés, et encore moins l’origine de la fuite. Nous avons contacté Free afin d’en savoir plus. L’opérateur de Xavier Niel s’ajoute à une longue liste d’entreprises victimes d’une ou plusieurs fuites de données de ses clients en 2024. Boulanger a vu les informations de 27 millions de clients mises en vente, ainsi que SFR, qui a subi une cyberattaque exposant des données sensibles, y compris des coordonnées bancaires de ses abonnés. Les opérateurs de tiers payant Viamedis et Almerys ont également été touchés, affectant plus de 33 millions de Français. Ces incidents montrent une recrudescence des cyberattaques en France cette année​.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox