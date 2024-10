Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur annoncer la mise en clair de 13ème Rue, SYFY, E! et Dreamworks jusqu’au 31 octobre

Free informe ses abonnés Freebox Pop, Révolution Light, mini 4K et Ultra Essentiel de la gratuité d’Universal+ jusqu’au 31 octobre.

Abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel, Révolution Light et mini 4K : préparez vos popcorns, Universal+ vous ouvre ses portes gratuitement pendant un mois. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore, le FAI s’assure de bien faire passer le message en envoyant actuellement un mail aux clients concernés : “Nous avons le plaisir de vous informer que, pour vous, les 4 chaines Universal+ en direct sont accessibles gratuitement du 30 septembre jusqu’au 31 octobre 2024.” Au-delà, l’accès gratuit à ces chaînes ne sera plus disponible sauf souscription à l’option Universal+ au tarif de 5,99€/mois.

De leur côté, les abonnés Freebox Delta, Ultra et Révolution avec TV by Canal profitent déjà de cette offre ainsi que du replay des chaînes sans condition de durée et surtout sans surcoût dans leur abonnement.

Aperçu des programmes qui vous attendent sur les quatre chaînes Universal+

13ème Rue : Frissons garantis Fans de thrillers et de séries policières, 13ème Rue (canal 71) est faite pour vous. Attendez-vous à du suspense avec des séries comme Chicago Fire et New York Crime Organisé. Si vous aimez l’insolite, la comédie noire Knok vous surprendra avec un vendeur d’urinoirs devenu tueur à gages. Envie d’un peu plus d’originalité ? Einstein : Équations criminelles met en scène le descendant du célèbre physicien résolvant des affaires complexes. Une palette de séries captivantes à découvrir.

SYFY : Entre science-fiction et fantastique Sur le canal 72, plongez dans les mondes extraordinaires de SYFY. Que vous soyez attiré par la légende arthurienne avec Les aventures de Merlin ou l’espace avec Moonhaven, cette chaîne satisfera les amateurs d’univers imaginaires. Des robots de Humans aux étudiants criminels de Deadly Class, il y a de quoi voyager loin de la réalité. Pour ceux qui aiment l’horreur ou la comédie fantastique, Wreck et Reginald The Vampire sont aussi au programme.

E! : Amateurs de télé-réalité, la chaîne E! (canal 73) vous attend avec L’incroyable Famille Kardashian, mais aussi des émissions comme Chirurgie à tout prix et Celebrity Prank Wars. Vous y trouverez également des formats plus surprenants, comme Hollywood Medium with Tyler Henry, où des célébrités parlent avec l’au-delà.

DreamWorks : Des aventures pour toute la famillei Sur le canal 148, DreamWorks propose des classiques pour petits et grands. Retrouvez Oui-Oui au pays des jouets, Casper L’école de la peur, et pour les fans de Madagascar, Roi Julian ! L’élu des Lémurs. Des personnages attachants et des histoires captivantes pour des moments en famille.

Ce courriel est également l’occasion pour Free de mettre en avant son nouveau concours en partenariat avec DreamWorks. Des voyages sont à gagner à Londres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox