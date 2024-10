La Fondation Free annonce une refonte de son site et lance un nouvel appel à projet

La Fondation d’entreprise a fait peau neuve sur son site web et entend continuer à soutenir diverses initiatives pour faire du numérique une chance pour tous.

Avoir la fibre engagée et militante. Depuis 2006, la Fondation Free lutte contre la fracture numérique dans la continuité de l’engagement social et sociétal de sa maison-mère, le groupe Iliad. Son objectif est de donner un accès égal aux technologies numériques au plus grand nombre via un soutien à de nombreux projets associatifs par exemple.

Dans ce but, elle a annoncé récemment avoir revu son site web permettant aux entreprises et associations souhaitant s’engager dans cette voie de se renseigner à son sujet. Un site web moderne indiquant d’office ce que propose la Fondation, ses actions et même ses actualités via un bandeau facile d’accès.

Dans la foulée, la Fondation Free annonce également lancer un nouvel appel à projet, en partenariat avec Share it, avec pour thématique “En commun : la tech libre”. Le but étant de soutenir des initiatives libres au service du bien commun.

Elle entend ainsi venir en aide à toute association développant par exemple des logiciels libres au service de l’intérêt général, l’éducation et le partage des connaissances, l’accès libre à la culture, l’Open Data et la transparence, la protection des droits numériques et de la vie privée… Si le projet est retenu, il bénéficiera d’un accompagnement gratuit et personnalisé pour développer le projet, de la mise à disposition d’expertises tech issus des entreprises leaders de la tech et d’un suivi méthodologique. Si vous souhaitez candidater, il faudra le faire avant le 31 octobre via cette page.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox