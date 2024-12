Oqee Ciné : 8 nouveaux films inclus à découvrir dès maintenant pour les abonnés Free

La plateforme AVOD de Free continue comme chaque semaine de s’enrichir. Des polars, des frissons et de l’aventure sont au programme.

Avis aux abonnés abonnés Freebox et Free Mobile ( Série Free, 5G 350 Go et Veepee, Oqee Ciné, le service de streaming inclus dans leur abonnement, s’enrichit de huit nouvelles œuvres ce vendredi 6 décembre 2024.

Du polar à la fantasy : une diversité de genres

Les amateurs de suspense seront comblés par Boston Streets, porté par Mark Ruffalo et Ethan Hawke, et Mauvais Piège, où Charlize Theron incarne une mère prête à tout pour sauver sa fille.

Les fans de sensations fortes apprécieront The Ukrainian Cannibal, un film en found footage, et Lake Placid, une aventure autour d’un crocodile géant. Du côté de la fantasy, La Tour Sombre, adaptation du roman de Stephen King avec Matthew McConaughey et Idris Elba, promet une épopée inoubliable.

Pour les plus jeunes, Mon Ami le Dinosaure offre une histoire drôle et touchante. Les amateurs d’aventure seront séduits par Sheena, Reine de la Jungle, tandis que Angel-A de Luc Besson propose une pause poétique en noir et blanc.

Oqee Ciné est disponible dans l’application Oqee by Free sur de nombreux supports mais aussi en accès direct sur les players Pop, Ultra, Devialet, Révolution et mini 4K. Son catalogue compte aujourd’hui plus de 600 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox