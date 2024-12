“Sans sa dette, SFR serait une entreprise incroyable” estime Xavier Niel

Interrogé au sujet des difficultés d’Altice France, la maison mère de SFR, Xavier Niel tempère les critiques possibles à l’encontre de son concurrent.

Le fondateur de Free n’est pas vindicatif, même face à un concurrent au plus bas. Dans une interview au micro de France Culture, Xavier Niel se voit demander d’expliquer les difficultés actuelles de SFR, qui est très endetté à hauteur de 24 milliards d’euros via sa filiale Altice. Alors pourquoi SFR est-il “trop” endetté aujourd’hui, selon lui ?

“Ce sont des dettes d’acquisition, c’est-à-dire que quand cette société a été rachetée par son propriétaire actuel qui est Patrick Drahi, il a mis beaucoup de dettes. Et après, l’exploitation de la société dans la durée a un peu décliné avec un certain nombre d’erreurs, de choix, qui n’ont pas été heureux, en tout cas selon les chiffres. À partir de ce moment-là, quand vos résultats baissent, eh bien ça devient une dette lourde“, explique-t-il.

Mais si on écarte la dette, SFR est “une société qui va bien. Elle gagne de l’argent, [la diminution des abonnés ; NDLR] se fait lentement : c’est une société qui fait une dizaine de milliards de chiffres d’affaires, qui fait quatre milliards de marge d’EBITDA, qui investit deux milliards, il reste deux milliards au bout. Le problème c’est le poids de la dette, si vous n’aviez pas de dettes chez SFR, ce serait une entreprise incroyable. D’où l’intérêt de renégocier la dette pour la faire baisser et de s’en sortir.” Et Patrick Drahi renégocie en effet la dette de son groupe, avec des stratégies plutôt audacieuses, ce qui semble être assez logique donc pour son concurrent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox