Bouygues Telecom lance son opération “don de gigas” auprès de ses abonnés

Une opération caritative qui ne coûte pas un sou aux abonnés Bouygues Telecom mais peut aider les plus démunis.

Après trois éditions en 2020, 2022 et mai dernier qui ont permis de récolter près de 750 000 gigas, Bouygues Telecom pérennise son opération Le don de giga, en permettant à ses clients de s’engager toute l’année pour lutter contre l’exclusion numérique.

Le concept est assez simple et la démarche est gratuite : donner un giga pour l’une des associations partenaires (APF France handicap, Fondation des Femmes, Petits Frères des Pauvres et Secours populaire français), qui seront ensuite convertis en forfaits qui seront donnés début 2025 aux quatre associations, en fonction du nombre de gigas qui leur auront été attribués. Chaque association recevra également 1 250 mobiles. Elles distribueront ensuite les mobiles et forfaits aux bénéficiaires identifiés.

Pour cela, il suffit de cliquer dans l’espace « Le don de giga », puis « Je participe » et de sélectionner l’association à laquelle on souhaite donner son giga. C’est le nombre de Français qui n’ont pas accès, ou difficilement, à Internet, selon le Baromètre du numérique 2023 de l’Arcep. Pourtant, dans un monde de plus en plus digitalisé où de nombreuses démarches du quotidien s’effectuent en ligne, vivre sans Internet peut conduire à un isolement social. “Nous donnerons aux associations un forfait mobile 10Go bloqué avec SMS, MMS et appels illimités en France métropolitaine, gratuit pendant 24 mois à partir de janvier 2025. Nous donnerons des téléphones Motorola Moto G04 aux 4 associations, et des téléphones Doro 6820 4G seront également distribués aux associations APF France handicap et Petits Frères des Pauvres” affirme l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox