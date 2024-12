Abonnés Freebox : nouvelles promotions sur des Smart TV Samsung, jusqu’à 300€ d’économies

Free affiche de nouvelles offres promotionnelles sur certains modèles de téléviseurs connectés Samsung dans sa boutique réservée aux abonnés Freebox.

Après des remises pour le Black Friday, la boutique de Smart TV Samsung disponible sur l’espace abonné Freebox continue de proposer des offres intéressantes pour ceux voulant se procurer un nouveau téléviseur 4K de Samsung. Plusieurs offres de remboursements sont ainsi disponibles.

La plus intéressante se trouve sur le téléviseur Q60D 85 pouces, avec une ODR de 300€, mais les modèles 75 et 55 pouces disposent d’une offre de remboursement de 100€. Si vous voulez un plus petit modèle, le même téléviseur dans sa version 43 pouces est disponible avec un remboursement de 50€.

Chaque promotion est valable pour tout achat jusqu’au 7 janvier prochain. Tous les modèles commercialisés dans la boutique disposent d’Oqee pré-installée pour bénéficier de ses chaînes Freebox directement sur votre téléviseur. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox