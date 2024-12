Des abonnés Freebox touchés par un bug gênant suite à la dernière mise à jour de leur serveur

Depuis le passage de leur Freebox Server à la version 4.8.17, des abonnés ne parviennent plus à accéder à leurs enregistrements sur leur disque dur.

Si la dernière mise à jour des Freebox Server apporte quelques corrections sur le WiFi, elle semble également amener un problème plutôt embarrassant. Des témoignages affluent dans notre espace commentaire ainsi que sur le bugtracker de l’opérateur affirmant que depuis le changement de version logicielle, les enregistrements ne sont plus accessibles et qu’il n’est plus possible de réaliser des enregistrements.

Un constat que nous avons pu confirmer sur notre propre player Freebox Révolution à Univers Freebox : les enregistrements n’étant plus accessibles alors qu’ils l’étaient encore quelques jours auparavant. D’après l’un des abonnés, les enregistrements sur disque dur sont encore accessibles depuis Windows en smb, mais ne le sont depuis Freebox Files ou Freebox OS. Free n’a pour l’instant pas communiqué sur le problème.

