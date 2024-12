Iliad annonce céder 50% de ses data centers à travers un partenariat stratégique ambitieux avec InfraVia

La maison-mère de Free et la société de capital-investissement InfraVia unissent leurs forces pour créer un leader européen des data centers hyperscale.

Le groupe Iliad et InfraVia, acteur de référence en capital-investissement dans les infrastructures en Europe, annoncent ce 4 décembre l’entrée en négociations exclusives pour établir un partenariat stratégique. Leur objectif : développer une plateforme européenne de data centers hyperscale, avec pour pilier central la filiale OpCore d’Iliad. Ce partenariat, qui valorise OpCore à 860 millions d’euros, marque une étape clé pour la croissance de cette entité.

Plus concrètement, InfraVia, via ses fonds d’infrastructures, prendra une participation de 50 % dans le capital d’OpCore. Ce partenariat permettra à l’entreprise de renforcer sa capacité d’investissement avec un financement dédié couvrant jusqu’à 75 % des besoins via de la dette bancaire. Cette structure financière optimisée soutiendra la construction d’un data center de 100 MW en région parisienne, ainsi que d’autres projets à travers l’Europe, portant la capacité totale d’OpCore à plus de 130 MW.

Thomas Reynaud, directeur général du Groupe iliad, a souligné l’ambition européenne de cette alliance : « L’ambition du groupe Iliad est à la taille de l’Europe. Nous allons investir avec notre partenaire InfraVia 2,5 milliards d’euros dans notre plateforme de data centers OpCore pour devenir la première plateforme indépendante européenne. »

OpCore, opérateur de data centers à la pointe de la technologie, est présent à Paris, Marseille, Lyon et en Pologne. Grâce à ce partenariat, la filiale d’Iliad ambitionne de devenir un acteur incontournable des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle (IA) et au cloud avec une autre entité du groupe, Scaleway.

Arnaud de Bermingham, CEO d’OpCore, voit dans cette entrée au capital un tournant décisif : « Cette transaction marque un tournant majeur dans notre trajectoire. La demande des clients hyperscale, en particulier dans le domaine de l’IA, connaît une croissance sans précédent. Je suis convaincu que le Groupe iliad et InfraVia sont les actionnaires idéaux pour accompagner OpCore dans nos ambitions de développement. »

OpCore est reconnue pour ses innovations en matière d’efficacité énergétique et de durabilité. Face à l’essor des usages d’IA, l’entreprise développe des solutions avancées de refroidissement liquide (« direct liquid cooling »), une technologie clé pour répondre aux besoins énergétiques croissants des data centers hyperscale.

Scaleway, la filiale cloud du groupe Iliad, bénéficiera directement de ce partenariat en restant un client privilégié d’OpCore. Leader européen du cloud dédié à l’IA, Scaleway devrait jouer un rôle crucial pour positionner OpCore parmi les leaders des infrastructures de nouvelle génération. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la souveraineté numérique européennne, mais aussi à créer un écosystème numérique compétitif, capable de soutenir l’innovation et la croissance en Europe. La finalisation de cette transaction reste soumise à l’approbation des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires habituelles. La clôture est attendue pour le premier semestre 2025. Ce n’est pas la première fois qu’Iliad signe un partenariat stratégique avec InfraVia, les deux acteurs ont notamment créer une co-entreprise Fibre des Territoires (IFT) en France en 2020 sur le déploiement de la fibre avant de faire de même en Pologne en 2022, un pays dans lequel Iliad est implanté avec son opérateur Play.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox