L’offre de remboursement de 100€ pour les Samsung Galaxy S20 est prolongée dans la boutique Free Mobile

Il est toujours possible de profiter de 100€ remboursés sur la gamme Samsung Galaxy S20 chez Free Mobile.

Après avoir été prolongée jusqu’au deux juillet, l’offre remet le couvert et vous avez désormais la possibilité d’être remboursé de 100€ pour l’achat ou la location d’un des smartphones les plus haut de gamme de Samsung. Vous pouvez choisir la version 4G ou 5G pour le S20 et S20+, la version Ultra n’étant proposée qu’avec la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Pour rappel, cette offre de remboursement n’est valable qu’une fois un formulaire rempli et envoyé, contrairement aux promotions appliquées directement par l’opérateur. Pour en bénéficier, il faudra se rendre directement sur le site du fabricant et suivre les indications présentées sur cette page.

Ci-dessous, un rappel des prix à l’achat et à la location des différents modèles concernés :