Achats en ligne : les bons réflexes à avoir rappelés par 60 millions de consommateurs

Pour éviter les mauvaises surprises lors d’achats en ligne, l’association 60 millions de consommateurs rappelle les réflexes à avoir.

Avec la possibilité de faire des emplettes n’importe quand, n’importe où et depuis de nombreux appareils, y compris le smartphone, le commerce est entré dans les habitudes de nombreux Français. 60 millions de consommateurs y va ainsi d’une petite piqûre de rappel concernant les bons réflexes à avoir. Ce rappel fait suite à une hausse des plaintes au cours des dernières semaines, avec une période de confinement propice aux achats en ligne et donc aux arnaques.

60 millions de consommateurs invite ainsi à se méfier des publicités sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, où les arnaques sont nombreuses. “Ces offres sont d’autant plus dangereuses qu’elles ciblent très finement les clients en fonction de leurs centres d’intérêt”, souligne l’association. Elle rappelle par ailleurs l’importance de vérifier l’identité du vendeur en fouillant dans les mentions légales (nom, adresse du siège, adresse e-mail, numéro de téléphone), la situation de l’entreprise (liquidation judiciaire ?), la facilité à joindre le service client et les avis sur les moteurs de recherche, réseaux sociaux et forums. Pour éviter les mauvaises surprises ou les difficultés en cas de litige, elle suggère ensuite d’éviter les sites ou vendeurs à l’étranger et de vérifier la fiabilité du vendeur dans le cas des marketplaces de gros sites comme Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac, en scrutant notamment les avis. Dernières recommandations enfin : avoir comparé les prix en amont pour vérifier que l’on profite bel et bien d’un prix intéressant au-delà de la grosse remise affichée par le vendeur et avoir vérifié que l’on est sur une page sécurisée au moment du paiement grâce à la présence du cadenas dans le champ URL.

Source : 60 millions de consommateurs