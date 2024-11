Freebox Pop, Ultra et mini 4K : un programme français populaire à l’honneur d’une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV

Le show de télé-réalité devenu culte “Les Anges” possède désormais sa chaîne dédiée sur Pluto TV.

La plateforme d’AVOD continue d’ajouter de nouvelles chaînes FAST accessibles gratuitement sur ses applications. Si certains abordent des thématiques globales, d’autres se concentrent sur un seul programme pour les fans, comme ce fut le cas pour Haunted House récemment lancé sur Pluto TV. Depuis peu, c’est un programme devenu culte par son nom et assez populaire pour afficher une très grande longévité qui est proposé sur un canal dédié : Les Anges de la télé-réalité. Dans une diffusion 24/7, vous pourrez ainsi suivre vos stars préférées à travers le monde, les voir remporter des défis, se crêper le chignon et tout ce qui s’ensuit !

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

