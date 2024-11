Canal+ va lancer un nouveau plan de service cette nuit, qui concerne en partie les Freebox

Canal+ prépare un nouveau plan de service un peu particulier pour cette cette nuit.

Canal+ va procéder cette nuit à la mise en place d’un nouveau plan de service qui apporte des nouveautés sur certains supports, mais très peu sur les box opérateurs.

Canal+ va renommer les chaînes Disney

Nous vous rapportons depuis plusieurs semaines les relations tumultueuses entre Canal+ et le groupe Disney, qui ont abouti à l’annonce que toutes les chaînes Disney, ainsi que Disney+, ne seront plus diffusées dans les offres Canal+, y compris sur TV by Canal et Famille by Canal sur la Freebox, à compter du 1er janvier.

Dans ce type de négociations, des rebondissements sont toujours possibles, comme ce fut le cas la semaine dernière avec Eurosport. Cependant, en attendant, Canal+ annonce qu’il va renommer les chaînes du groupe Disney :

DISNEY CHANNEL devient CHAINE JEUNESSE 1

DISNEY JUNIOR devient CHAINE JEUNESSE 2

DISNEY CHANNEL+1 devient CHAINE JEUNESSE 3

DISNEY+ devient “.”

NATIONAL GEOGRAPIC devient CHAINE DECOUVERTE 1

NAT GEO WILD devient CHAINE DECOUVERTE 2

Une décision étonnante qui semble avoir pour but de mettre la pression sur Disney, puisqu’il n’y a aucun intérêt à procéder à ce changement alors que le contrat de distribution de ces chaînes est valable jusqu’au 31 décembre. Il n’est cependant pas précisé si le changement de nom aura lieu uniquement dans l’univers Canal+ de la Freebox ou si ça concernera également Freebox TV, dans lequel Canal+ distribue ces chaînes.

Autres évolution du plan de service :

Les autres évolutions ne concernent pas (encore) les box mais uniquement les autres supports :

Arrivée des chaînes et services:

France TV DOCS

France TV SERIE

PASS VOD XXL DORCEL

PASS PINK X

Arrêts et déférencement

Multisports (canal 230)

Mosaïque beIN SPORTS

France 2 UHD HDR (uniquement sur le mini décodeur Canal+)

