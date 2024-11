“Notre réseau vit” : immersion dans les coulisses de la maintenance des antennes Free Mobile

Les infrastructures télécoms sont soumises à l’usure et à des pannes imprévisibles. Free Mobile met en lumière le travail incroyable quotidien des techniciens dont l’une de leur mission est d’entretenir les sites mobile.

Dans un récent partage sur son compte X Free_1337 dédié à ses réseaux, l’opérateur de Xavier Niel a levé le voile sur une partie parfois méconnue mais essentielle de la gestion de ses réseaux mobiles. « Vous nous demandez parfois pourquoi le signal mobile est compliqué dans certaines zones ? », a-t-il d’abord posé comme question avant de détailler les multiples facteurs qui peuvent affecter la qualité de service, notamment les besoins de maintenance des équipements.

L’un des exemples récents d’entretien a eu lieu à Chambéry, en Savoie. Une antenne installée sur un silo industriel a nécessité une intervention technique pour remplacer un module radio 4G/5G défectueux. Pour cette opération délicate, une équipe de techniciens Free a utilisé un camion nacelle, indispensable pour atteindre les hauteurs vertigineuses du site. Free a tenu à saluer le travail de ses techniciens et à souligner l’importance de ces missions dans le maintien d’un réseau performant.

Les défis de la maintenance des antennes

L’ex-trublion rappelle que ces interventions sont parfois plus complexes qu’elles n’y paraissent. « De manière générale, le délai de rétablissement peut dépendre des contraintes d’accès au site mobile, du type de panne et/ou du matériel à remplacer », précise Free. Entre les conditions d’accès difficiles, comme les installations sur des bâtiments industriels ou en pleine nature, et la nature des réparations (changement de matériel, nettoyage, vérifications diverses), chaque intervention est unique et nécessite une organisation rigoureuse.

Pour répondre aux préoccupations de ses abonnés, Free met également à disposition un outil transparent permettant de suivre en temps réel les antennes en maintenance. Sur une page dédiée, les utilisateurs peuvent consulter la liste des antennes actuellement en panne ou en réparation, un geste apprécié pour sa transparence.

« Sachez que notre réseau mobile vit », rappelle Free, insistant sur la dynamique des infrastructures télécoms, soumises à l’usure et à des pannes imprévisibles. Ces travaux réguliers sont la garantie d’un service pérenne et fiable pour les millions d’utilisateurs du réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox