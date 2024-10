Choc des box : qui d’Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom propose la meilleure offre 8 Gbit/s ?

Chaque opérateur propose désormais une offre grand public avec des débits allant jusqu’à à 8 Gbit/s, mais laquelle vous conviendra le mieux ? Univers Freebox vous propose un comparatif.

Après Free puis SFR, Orange et Bouygues Telecom ont proposé coup sur coup la semaine dernière des offres avec 8 Gbit/s au moins en download. Ces débits semblent ainsi devenir la norme pour les offres premium des opérateurs, mais laquelle est la plus susceptible de vous intéresser ? Univers Freebox vous propose un comparatif.

Pour ce choc des box, nous nous basons sur les offres proposées par les opérateurs le 15 octobre 2024 à 14 heure. Si vous regardez ce comparatif plus tard, il est possible que les offres aient évolué depuis.

Prix et connectivité

Prix Freebox Ultra Essentiel 39.99€/mois pendant un an puis 49.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079.76€

Sans engagement Freebox Ultra 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois Prix total sur deux ans : 1319.76€

Sans engagement Livebox Max 34,99€/mois pendant six mois puis 57,99€/mois

Prix total sur deux ans : 1253.76€

Engagement 12 mois Bbox Ultym 42,99€/mois pendant 12 mois puis 49,99€/mois

Prix total sur deux ans : 1151.76€

Engagement 12 mois SFR Premium 44,99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079,96€

Sans engagement Débits Freebox Ultra Essentiel Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Freebox Ultra Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Livebox Max Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Bbox Ultym Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload SFR Premium Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Disponibilité 8Gbit/s Freebox Ultra Essentiel Tout le parc Freebox Ultra Tout le parc Livebox Max Seulement les zones éligibles XGS-PON Bbox Ultym Selon éligibilité SFR Premium Selon éligibilité WiFi Freebox Ultra Essentiel WiFi 7 Freebox Ultra WiFi 7 Livebox Max WiFi 6E Bbox Ultym WiFi 6E SFR Premium WiFi 6 Compatibilité ADSL Freebox Ultra Essentiel Non Freebox Ultra Non Livebox Max Oui Bbox Ultym Oui SFR Premium Oui

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Ultra Essentiel 230 chaînes (Freebox TV)

+ 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus Freebox Ultra 230 chaînes (Freebox TV)

+ 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus Livebox Max Plus de 180 chaînes Bbox Ultym Plus de 180 chaînes SFR Premium 200 chaînes incluses Player Freebox Ultra Essentiel Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud Freebox Ultra Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud Livebox Max Décodeur TV 6, 4K HDR, 100 heures d’enregistrement incluses sur demande (300h pour 2€/mois) Bbox Ultym Décodeur TV Bbox 4K HDR, enregistreur TV 100H SFR Premium SFR Box 8 TV : enceinte connectée, 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos… 100 heures d’enregistrement Services SVOD inclus Freebox Ultra Essentiel Non Freebox Ultra Netflix Standard avec Pub Disney+ Standard avec Pub

Canal+ en Live

Oqee Ciné

Universal+ (4 chaînes et replay)

Amazon Prime Livebox Max Remise de 5€/mois pour Netflix, Disney+ et Max (formules avec pub incluses) Bbox Ultym Amazon Prime offert 12 mois puis 6€99/mois Universal+ inclus 12 mois puis 5€99/mois SFR Premium Au choix : Netflix Standard avec pub et bouquet famille inclus 9 mois puis 5,99€/mois

Disney+ Standard avec pub et Bouquet Famille nclus 9 mois puis 5,99€/mois

Amazon Prime et Bouquet Famille offert 9 mois puis 6,99€/mois Servces annexes Freebox Ultra Essentiel Free Foot

Oqee Ciné Freebox Ultra Free Foot

Oqee Ciné

Cafeyn Livebox Max Orange Cybersecure Bbox Ultym Diagnostic WiFi Cafeyn offert 12 mois puis 9,99€/mois SFR Premium Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Ultra Essentiel Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine Freebox Ultra Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine Livebox Max Appels illimités vers les fixes et mobiles en France/Europe/Suisse et vers les fixes de plus de 110 pays Bbox Ultym Appels illimités vers les fixes et mobiles en France/Europe/Suisse et vers les fixes de plus de 110 pays SFR Premium Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, l’Europe, les DOM et 100 destinations Avantage mobile inclus Freebox Ultra Essentiel Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Freebox Ultra Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Livebox Max Réduction 5€ sur le tarif de la box

Réductions sur les forfaits selon offre Open (jusqu’à 15€) Bbox Ultym Offre B.iG, réduction de 7€ sur l’offre box et plusieurs remises sur les forfaits mobiles selon le nombre d’offres reliées SFR Premium Les clients mobiles bénéficient de 200Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement (sur demande)

SFR Multi (économie jusqu’à 20€ par mois sur chaque ligne mobile), Répéteur WiFi Freebox Ultra Essentiel 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) Freebox Ultra 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) Livebox Max Jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 inclus (sur demande) Bbox Ultym Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 inclus (sur demande) SFR Premium Un répéteur Smart WiFi 6 (sur demande) Autres accessoires Freebox Ultra Essentiel Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Back-up 4G (sur demande) Freebox Ultra Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Back-up 4G (sur demande) Livebox Max Airbox 20 Go Bbox Ultym Mini box 4G de 50 Go sur demande SFR Premium Internet garanti : box de poche 4G pour une connexion 4G sans interruption

Verdict : la Freebox Ultra sacrément concurrencée, SFR se démarque

Lors de son lancement, la Freebox Ultra faisait office d’outsider complète, tant en termes de performances que de contenus. Force est de constater que les concurrents la rattrapent petit à petit. Cependant, notons que Free est pour l’heure le seul à proposer sa technologie 8 Gbit/s à l’ensemble des prises fibres éligibles et qu’il est encore pour l’heure le seul à proposer le WiFi 7. En termes de contenus, pour l’instant Free reste au top avec une avalanche de plateformes incluses, même si les opérateurs proposent de plus en plus d’offres s’en rapprochant. SFR est surprenamment l’offre qui peut être la plus intéressante en termes de prix, performances et contenus, d’autant que la box Premium est proposée à tarif fixe et sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox