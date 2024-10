Orange va devoir s’accrocher s’il veut rattraper Free Mobile, les débits des box sont boostés… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Orange se lance sur la 700 MHz en 5G, s’il veut rattraper Free, il y aura du travail…

L’opérateur historique Orange vient tout juste d’activer ses premières antennes 5G en 700 MHz à Marseille et à Toulouse. Il devient ainsi le deuxième opérateur, après Free, à proposer de la 5G sur cette fréquence, dite “fréquence en or”, qui présente l’avantage de mieux traverser les murs et d’avoir une portée plus longue. Une initiative surprenante qui laisse perplexe sur la stratégie de l’opérateur historique, mais ce qui est sûr, c’est que face à Free Mobile qui l’utilise en 5G depuis son lancement, l’écart de couverture est colossal !

Les débits des box augmentent un peu partout

Après Bouygues Telecom, Orange opérait ce 10 octobre à une amélioration des débits pour l’ensemble de ses offres Livebox, répondant ainsi à la demande croissante de bande passante pour les foyers connectés. De la formule la plus accessible jusqu’à la plus premium, toutes les gammes fibre profitent désormais de performances accrues. Et bonne nouvelle, les prix ne bougent pas. On peut noter que si Free a été premier à proposer du 8 Gbit/s avec la Freebox Delta en 2018, SFR a assez vite suivi mais les opérateurs concurrents ont eu du mal à prendre le pas. Maintenant, c’est fait, chaque opérateur a son offre 8Gbit/s pour le grand public et les autres formules voient également leurs tarifs améliorés.

Free n’est pas un Yakuza !

Lancée en 2023 sur le site de Free Mobile, une page dédiée sous forme d’outil, permet de savoir exactement les tarifs des appels/SMS/MMS/Data depuis l’étranger, quelque soit la destination selon son forfait, 2€ ou à 19,99€. En plus d’afficher le prix du Mo, du SMS et MMS envoyé et reçu et des appels fixes et mobiles tout en indiquant les destinations incluses, Free Mobile affiche désormais les opérateurs partenaires disponibles dans chacun des pays. Mais pas seulement puisqu’il est désormais possible de savoir de quelle génération de téléphonie mobile vous bénéficierez durant vos pérégrinations, GSM, GPRS, LTE, 5G NSA et VOLTE. Mais certains internautes s’interrogent sur des destinations manquant à l’appel dans l’enveloppe de roaming du forfait à 19.99€. La réponse est simple, même si décevante : il faut un accord avec les opérateurs présents sur place et Free n’étant pas un mafieux, il ne peut forcer personne !

Négocier le tarif de sa box, ce n’est pas si simple !

Après avoir lancé sa gamme B.Ig récemment pour les offres box + mobile, Bouygues Telecom voit les choses en grand et a enrichi ses offres fibre avec des débits plus importants. Pour certaines, cela s’accompagne d’une hausse de prix. Cette hausse tarifaire rend ainsi, pour certains, l’offre Ultra qui est bien plus complète plus alléchante, même si d’autres estiment que Bouygues reste préférable, à condition de négocier le tarif. Ce qui n’est pas à la portée de tout le monde et encore moins garanti.

Un test de SFR qui intrigue…

« C’est une première dans toute la France ! », annonce fièrement Isabelle Simon devant la boutique SFR de la Canebière. La Déléguée Régionale de l’opérateur inaugurait la semaine dernière à Marseille, en même temps qu’à Paris et à Nantes de nouveaux “ateliers de réparation express“. Avec un atelier présent sur place, SFR garantit ainsi que la réparation se fera en moins d’une heure dans 90% des cas. Une initiative qui a de quoi séduire certains, notamment pour les faire revenir en boutique, mais qui laisse d’autres circonspects sur la réelle disponibilité de pièces pour des smartphones moins connus que les géants du milieu…

qsd

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox