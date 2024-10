Laisser le choix aux utilisateurs de box, Free en fait-il trop ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms…

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Free Family, n’est-ce pas too much ?

L’ex-trublion dégaine ce 1er octobre Free Family, une solution box+mobile qui propose des remises encore plus généreuses à ses abonnés Freebox, soit jusqu’à 4 lignes mobiles à -10€/mois pendant 1 an sur le Forfait Free 5G. Les abonnés Freebox peuvent ainsi bénéficier de 4 Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an, puis 15,99€/mois, soit jusqu’à 480€ d’économies sur les Forfaits Free 5G (data illimitée au lieu de 300 Go) la première année puis 192€ par an. Une offre pour le moins généreuse, mais qui interpelle : a-t-on vraiment besoin de 4 forfaits illimités ? Si l’intérêt pour l’opérateur est manifeste, celui pour les consommateurs peut paraître plus obscur, mais plusieurs usages peuvent être considérés : famille de gros consommateurs de data, utiliser un forfait illimité comme box dans un autre logement…

Xavier Niel n’a pas menti !

Lancée le 11 juillet dernier, le booster 20 Go à 3,99€/mois de Free Mobile pour son forfait 2€ a vu son prix augmenter d’un euro ce 26 septembre, sans enrichissement. Certains considèrent y voir une trahison de la promesse de Xavier Niel, le seul hic étant que Free a promis de ne pas augmenter le tarif de ses deux forfaits historiques jusqu’en 2027, rien n’a été dit pour les booster qui, effectivement, n’existaient pas au moment de cette promesse.

La mise en avant n’exclut pas de laisser le choix…

L’Arcom annonçait la semaine dernière avoir adopté définitivement deux délibérations majeures concernant la visibilité des services audiovisuels sur les écrans connectés. Ainsi, les chaînes de la TNT vont bientôt bénéficier d’une mise en avant sur les box des opérateurs, mais pas seulement. Un choix qui vise à permettre une exposition plus importante pour ces chaînes et une simplicité d’utilisation, mais pour certains utilisateurs, il serait surtout de bon ton de pouvoir choisir ce qui est mis en avant sur les interfaces de nos appareils connectés.

Raccorder à la fibre, ce n’est pas la responsabilité du gouvernement !

Le déploiement de la fibre optique prend du retard alors que le réseau cuivre doit s’éteindre. Pour faciliter l’accès au très haut débit, la présidente de l’Arcep invite l’État à créer un nouvel accompagnement pour les petits budgets, notamment lorsque des travaux sont nécessaires pour finaliser l’opération. Cependant, certains s’opposent à l’idée d’une aide faite par le gouvernement et voudraient voir les opérateurs prendre leurs responsabilités.

Une nouvelle arme anti-démarchage qui pourrait avoir de fortes répercussions

Après avoir interdit en 2023 le démarchage téléphonique durant certaines heures dans la semaine, les week-ends et jours fériés, l’État et l’Arcep obligent désormais Orange, Free, SFR et Bouygues à bloquer les appels non authentifiés, pouvant parfois mener à des attaques de phishing et autres arnaques. Le fonctionnement de ce nouveau dispositif pourrait bien avoir des répercussions encore plus fortes…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox