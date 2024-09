C’est validé, TF1, M6, BFM et consorts seront bien plus mis en avant sur les interfaces de vos box, Smart TV…

L’Arcom annonce aujourd’hui avoir adopté définitivement deux délibérations majeures concernant la visibilité des services audiovisuels sur les écrans connectés. Ainsi, les chaînes de la TNT vont bientôt bénéficier d’une mise en avant sur les box des opérateurs, mais pas seulement.

Une avancée pour les chaînes de la TNT. Après avoir toutes obtenues le titre de “service d’intérêt général” en début d’année, délivré par l’Arcom, ces dernières pourront ainsi bénéficier d’une mise en avant importante sur nos écrans, quels qu’ils soient.

En effet, ce 26 septembre 2024, deux délibérations ont été adoptées pour qu’une mise en avant soit appliquée à l’ensemble des interfaces franchissant les seuils fixés par le décret du 7 décembre 2022 qui proposent à leurs utilisateurs un accès à l’offre audiovisuelle y compris celles dont le lieu d’établissement est situé dans un autre pays que la France.

Une réponse du régulateur de l’audiovisuel à la “difficulté croissante” des téléspectateurs “à accéder de façon simple et rapide aux services et aux programmes audiovisuels qui leur sont familiers” sur les Smart TV et autres décodeurs connectés.

Une liste a été dressée et elle comprend toutes les box des opérateurs, les téléviseurs Samsung (TIZEN), LG (Web OS), TCL (Android TV ou Google TV), Hisense (VIDAA U), Philips (Android TV ou Google TV) mais aussi aux consoles de jeux, sur Amazon Prime, MyCanal, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV Stick… L’Arcom accompagnera par ailleurs la mise en oeuvre des mesures de visibilité appropriées, surveillant par ailleurs leur conformité.

Les groupes France Télévisions, TF1, M6 et RMC BFM ont déjà communiqué leur enthousiasme face à cette nouvelle, affirmant que “ces délibérations reconnaissent le rôle de premier plan de l’offre des chaînes TNT publiques et privées pour le pluralisme de l’information, des courants d’expression et la diversité culturelle en France“.

