Air France s’envoie en l’air avec Starlink et proposera du WIFi gratuit dès 2025 dans tous ses avions

À partir de l’été 2025, Air France proposera un accès gratuit à Internet pour tous ses passagers grâce à un partenariat avec Starlink, le service de satellites de SpaceX. Cette nouvelle connectivité à bord, à condition d’être inscrit au programme de fidélité « Flying Blue », sera accessible sur l’ensemble de la flotte, y compris les vols régionaux.

Starlink, reconnu pour offrir un débit proche de celui de la fibre optique, permettra aux passagers de naviguer sans restriction, de regarder des vidéos en streaming, d’écouter de la musique ou encore de télécharger du contenu, le tout sans interruption. Ce partenariat marque un changement important par rapport aux services actuels, où seul l’envoi de messages était gratuit, et l’accès complet à Internet nécessitait des forfaits payants. Désormais, le Wi-Fi à bord sera entièrement gratuit pour tous, quelle que soit la classe de voyage, de l’Économique à la Première.

L’inscription à Flying Blue : la clé pour profiter du service

Pour accéder au Wi-Fi gratuit, les passagers devront simplement ouvrir un compte Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France. Cette inscription est gratuite et offre de nombreux avantages, comme la possibilité de cumuler des miles et des points d’expérience (XP), ouvrant l’accès à divers services additionnels avec le temps. En associant Starlink à Flying Blue, Air France améliore l’expérience client tout en incitant les voyageurs à rejoindre son programme de fidélité.

Grâce à son réseau de plus de 6 700 satellites, Starlink assure une couverture quasi totale, même dans les zones les plus isolées. Contrairement aux autres services de Wi-Fi par satellite, les satellites Starlink orbitent à une altitude plus basse, réduisant ainsi la latence et offrant une navigation plus fluide. Les passagers pourront se connecter simultanément sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs, sans devoir limiter l’utilisation à un seul appareil. En offrant une connectivité rapide et gratuite à tous ses passagers, la compagnie aérienne répond aux attentes croissantes des voyageurs, pour qui l’accès à Internet est devenu un service indispensable. Le déploiement de cette nouvelle offre, prévu pour débuter en 2025, se fera progressivement, avec pour objectif de remplacer entièrement l’offre actuelle de Wi-Fi à bord.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox