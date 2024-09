1922 services de streaming illégaux bloqués depuis le début de l’année, “un nouveau tournant”

Engagée dans la lutte contre le piratage sportif, L’Arcom dévoile les chiffres-clés des actions menées depuis le début de l’année.

La lutte contre le piratage sportif et la retransmission illicite en direct sur internet de compétitions sportives s’intensifie de plus en plus. “L’année 2024 marque un tournant”, a annoncé à ce propos cette semaine l’Arcom. Entre janvier et août, 1922 services illégaux ont ainsi été bloqués à la demande du régulateur de l’audiovisuel, dépassant ainsi les chiffres de l’année 2023 (1544 services bloqués). Ces blocages concernent des sites illégaux de live streaming et de plus en plus de services d’IPTV.

Depuis début août et la reprise de la Ligue 1, le piratage a une nouvelle fois explosé notamment sur Telegram eu égard aux offres exorbitantes du nouveau diffuseur DAZN. Les opérations de blocage se succèdent donc depuis comme lors de la troisième journée du championnat, où 101 sites qui diffusaient illégalement les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été bloqués. S’en est suivi le blocage de 160 sites par Orange, SFR, Free et Bouygues illégaux lors du weekend du 14 septembre en marge de la 4e journée. Au total depuis la reprise, 396 services illégaux, dont 362 services par IPTV ont été bloqués. Des comptes importants ont également sauté sur Telegram.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox