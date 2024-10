Le lancement d’offres prépayées par Free Mobile se précise avec un nouvel indice

Dans un nouveau visuel déniché par un membre influent de la communauté Free, l’opérateur laisse entrevoir différentes possibilités sur la commercialisation de ses cartes SIM.

Que prépare donc Free Mobile ? Alors qu’un site internet est apparu au milieu du mois de septembre, laissant présager d’un lancement de cartes SIM prépayées de l’opérateur, une nouvelle page cachée soulève bien de nouvelles interrogations.

C’est à nouveau Tiino, fouineur de la communauté Freenaute, qui pointe du doigt une page cachée dénichée sur le site de Free Mobile. Elle propose une activation d’une carte SIM directement, en saisissant le numéro de cette dernière et indique 4 étapes à suivre pour “souscrire un forfait mobile Free” et activer sa carte SIM.

Surprenant de voir cette page disponible directement sur le site web alors que l’activation d’une carte SIM se fait habituellement depuis l’espace abonné une fois la commande réalisée. Tiino laisse ainsi supposer qu’il s’agirait d’une page dédiée à des cartes SIM commercialisées dans de nouveaux espaces (grande surface, buralistes…). Impossible alors de ne pas faire le lien avec les possibles offres prépayées de Free Mobile, ces canaux étant généralement utilisés par les opérateurs pour ce type de cartes SIM, y compris par la branche italienne d’Iliad.

Outre la possible distribution de cartes SIM prépayées, Free Mobile pourrait s’inspirer de son cousin italien sur une autre offre plutôt innovante. Iliad Italia propose en effet depuis près d’un an des cartes SIM disponibles chez les buralistes, dans les magasins… Mais sans offre incluse. Plus concrètement, un prospect peut ainsi acheter la carte SIM au tarif classique de 9.99€ pour ensuite l’activer sur un site web et choisir son forfait. Ce qui pourrait expliquer la mention “souscrire un forfait” présente sur la page dénichée par Tiino.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox