Disney+ ne propose plus de période d’essai pour découvrir sa plateforme de SVOD

La plateforme de SVOD de Disney ne propose plus les 7 jours d’essai gratuit instaurés à son lancement.

La fin d’un rêve bleu. Arrivée en France en avril dernier, la plateforme de streaming a enregistré de très bons chiffres depuis sa création l’année dernière. Le service était d’autant plus alléchant qu’il permettait de l’essayer pendant 7 jours, pour se faire une idée. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Un changement discret qui a été repéré par nos confrères de Numerama. Au lieu d’indiquer, comme c’était le cas depuis son lancement, “démarrez votre essai gratuit de 7 jours”, le site invite dorénavant à simplement commencer à regarder son contenu une fois inscrit.

Crédit photo : Numerama

Et le changement semble être global, puisque même via un VPN pour se connecter aux serveurs américains, la période d’essai n’est plus proposée. Une nouvelle stratégie donc, qui suit les pas de Netflix qui avait également mis fin à son essai gratuit d’un mois en début d’année. Difficile de dater la modification, et aucune annonce n’a été faite à ce sujet de la part de la firme aux grandes oreilles.

Ce n’est cependant pas vraiment une surprise, le géant américain avait déjà annoncé que cette période d’essai serait temporaire avant le lancement de sa plateforme. Si vous voulez vous essayer à la plateforme de Disney, il faudra dorénavant payer un abonnement directement, qui reste sans engagement.

Pour rappel, la plateforme de SVOD Disney+ est disponible sur Freebox mini 4K grâce à l’application pour Android TV. Sur les autres box, le service est disponible sous forme de deux boucles vidéos par semaine de 4h sur le Canal 16 de votre univers Canal+, se répétant et vous proposant ainsi divers contenus de la plateforme. Pas d’application sur votre player cependant, Disney+ a publié une liste d’appareils compatibles avec son application.