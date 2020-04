Netflix ne propose plus d’offre promotionnelle pour découvrir sa plateforme

Après avoir supprimé le mois d’essai gratuit sur Netflix, la plateforme de SVOD ne propose désormais plus que de payer pleinement son abonnement dès le début.

Depuis février, au lieu d’un mois gratuit pour découvrir la plateforme, Netflix proposait un surclassement de l’abonnement auquel vous souscrivez. En clair, si vous vous preniez un abonnement Essentiel (1 écran et SD), vous aviez accès à la formule supérieure (2 écrans et HD) pendant un mois. Ce n’est désormais plus le cas.

Le surclassement proposé par Netflix en février à la place du mois d’essai, désormais supprimé

Plus d’offre promo pour découvrir Netflix

Ce surclassement n’est désormais plus proposé lorsque vous cherchez à vous inscrire à Netflix. Désormais, vous pouvez simplement souscrire à l’une des offres proposée, au tarif classique. Pour rappel, voici les trois formules proposées par le géant de la SVOD.

Puis après avoir entré vos coordonnées bancaires, vous bénéficierez de votre abonnement classique. L’offre reste cependant toujours sans engagement, et vous pouvez résilier à tout moment ou en changer simplement depuis votre espace abonné.

Il faut dire que Netflix n’a plus vraiment besoin de se faire connaître. Le géant du streaming a assuré sa place de numéro 1 dans le monde, particulièrement durant ce premier trimestre 2020 où il a enregistré un gain record d’abonnés payants grâce au confinement. Le service de SVOD compte aujourd’hui plus de 182.9 millions d’abonnés dans le monde. Nous avons contacté Netflix pour en savoir plus et mettrons à jour l’article avec les informations supplémentaires.