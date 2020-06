Smartphones : Xiaomi dévoile son Redmi 9 à petit prix et Huawei un P Smart S sans Google

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : l’arrivée du Redmi 9 en France et la présentation Huawei P Smart S en Europe.

Xiaomi a dévoilé un Redmi 9 à laquelle la France aura droit en deux configurations 3 + 32 Go et 4 + 64 Go à 159,90 et 189,90 euros. Ce smartphone d’entrée de gamme propose un écran IPS 6,53 pouces FHD+, un quadruple capteur photo 13 + 8 + 5 + 2 Mégapixels et une batterie 5 020 mAh supportant la charge en 18 Watts. Livré avec une ROM basée sur Android 10, il s’équipe d’un processeur MediaTek Helio G80, synonyme d’un processeur octa-core jusqu’à 2,0 GHz.

Huawei a introduit un nouveau smartphone de milieu de gamme en Europe. Nommé P Smart S, il coûte 259,90 euros. Côté caractéristiques, on trouve un chipset Kirin 710F, une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts, un écran AMOLED 6,3 pouces FHD+ et un triple capteur photo 48 + 8 + 2 Mégapixels. Il s’accompagne d’un ROM basée sur Android 10, mais sans les applications et services de Google. Reste maintenant à voir si la France y aura droit.

En plus des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, qui se positionne sur le haut de gamme et que nous avons d’ailleurs testés, la marque pourrait dévoiler un OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z plus abordable. Pressenti pour juillet prochain, l’appareil continue de faire l’objet de fuites. Il proposerait un chipset Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM, un écran AMOLED 6,55 pouces 90 Hz, un stockage 128 Go, un capteur photo 64 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 300 mAh rechargeable en 30 Watts. Celui-ci serait 5G, sachant que la plate-forme de Qualcomm apporte cette connectivité. De plus, la marque avait dit que tous ses smartphones seraient compatibles.