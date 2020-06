Freebox mini 4K : Google déploie une nouvelle fonctionnalité sur tous les appareils compatibles avec son assistant vocal

Le géant américain annonce l’arrivée de sa fonctionnalité de reconnaissance vocale “Voice Match” sur tous les appareils dotés de Google Assistant. Elle pourrait donc arriver sur la Freebox mini 4K.

Votre Freebox pourrait bientôt reconnaître qui s’adresse à elle. La firme de Mountain View a en effet annoncé déployer “Voice Match” sur les enceintes connectées et sur les appareils intelligents compatibles avec son assistant vocal. Le déploiement se fera sur plusieurs semaines annonce la firme, et on peut donc espérer cette fonctionnalité sur la Freebox mini 4K, compatible avec l’assistant vocal de Google.

Voice Match permet à l’assistant vocal de Google de reconnaître quel membre du foyer s’adresse à lui, et à adapter les réponses en fonction de son interlocuteur. Une manière de personnaliser vos interactions avec votre Freebox sous AndroidTV, si le déploiement la concerne comme le sous-entend le communiqué du géant de la tech. A noter également que cette fonctionnalité pourrait servir à vérifier vos paiements en ligne prochainement.