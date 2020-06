Un nouveau smartphone séduisant arrive dans la boutique Free Mobile

La boutique de Free Mobile accueille un nouveau smartphone de milieu de gamme signé Samsung. Il présente quelques arguments intéressants dont son écran AMOLED et son triple capteur photo.

Après les Galaxy A51 et Galaxy A71 que nous avons d’ailleurs testés, voici en effet le Galaxy A41 récemment lancé en France et positionné sur le milieu de gamme. Celui-ci est proposé à 299 euros au comptant. Il est également disponible en 4x sans frais (77 euros à la commande, puis 3 fois 74 euros) et 24x sans frais (107 euros à la commande, puis 24 fois 8 euros).

Le Samsung Galaxy A41 s’équipe d’un chipset Helio P65 avec son processeur octa-core 2,0 GHz associé à 4 Go de RAM, d’une batterie 3 500 mAh rechargeable en 15 Watts, d’un écran Super AMOLED 6,1 pouces FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), d’un stockage 64 Go extensible de 512 Go par MicroSD, d’un triple capteur photo 48 + 8 + 5 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle + infos de profondeur du mode portrait) et d’un capteur photo 25 Mégapixels à l’avant dans une encoche. Il est par ailleurs doté du mini-jack et compatible avec la 4G 700 MHz (B28) chère à l’opérateur de Xavier Niel. Samsung fournit un système Android 10 coiffé de l’interface One UI.