Smartphones : les Samsung Galaxy A41, Poco F2 Pro et Huawei P30 Pro New Edition arrivent en France

Retrouvez un condensé de l’actualité autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : l’arrivée en France de trois smartphones.

Annoncé il y a quelques mois, le smartphone Samsung Galaxy A41 commence à apparaître chez les vendeurs en France avec un prix aux alentours de 300 euros.

Ce modèle de milieu de gamme s’équipe d’un chipset Helio P65, d’une batterie 3 500 mAh rechargeable en 15 Watts, d’un écran AMOLED 6,1 pouces FHD+, d’un triple capteur photo 48 + 8 + 5 Mégapixels à l’arrière et d’un capteur photo 25 Mégapixels à l’avant dans une encoche.

Aperçu en Allemagne, le Huawei P30 Pro New Edition s’aventure à présent dans nos contrées, avec un prix de 729,99 euros. Version rafraîchie du P30 Pro sorti avant l’embargo américain, celui-ci se pose en alternative haut de gamme au P40 Pro privé des services et applications de Google.

Il s’agit du même appareil introduisant un nouveau coloris Silver Frost et s’accompagnant d’une ROM EMUI 10.1 reposant sur Android 10. On retrouve ainsi le chipset Kirin 980, l’écran AMOLED 6,47 pouces FHD+, les capteurs photo 40, 8 et 20 Mégapixels au dos, le module 32 Mégapixels pour les selfies et la batterie 4 200 mAh avec charge filaire 40 Watts et charge sans-fil 15 Watts.

Annoncé en mai, le Poco F2 Pro, successeur d’un Poco F1 ayant marqué les esprits en 2018 en proposant un chipset Snapdragon 845 à moins de 400 euros, apparaît sur le site français de Xiaomi. En France, ce modèle haut de gamme coûtera ainsi 549,90 euros dans sa configuration 6 + 128 Go et 599,90 euros dans sa configuration 8 + 256 Go.

Le Poco F2 Pro propose pour rappel un chipset Snapdragon 865 avec le modem X55 pour la 5G, une batterie rechargeable en 30 Watts, un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+, un quadruple capteur photo 64 + 13 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière et un module à selfies 20 Mégapixels motorisé pour libérer l’écran.