Tuto vidéo Univers Freebox : 5 fonctions très pratiques sur le Player de la Freebox Delta

Toutes les semaines, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à 5 fonctionnalités proposées par le Player Devialet de la Freebox Delta et que vous ne connaissez peut être pas. On découvre tout cela avec Lucas et Dimitri

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox