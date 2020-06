Que va apporter la 5G ? Les forfaits seront-ils plus chers ? La France est-elle en retard ? L’ARCEP publie 20 questions/réponses sur la 5G

Avec un peu de retard en raison de la crise sanitaire, la 5G va arriver en France, l’ARCEP ayant annoncé que les enchères auraient lieu entre le 20 et 30 septembre prochain pour Free, Orange, SFR et Bouygues Télécoms. Il faudra ensuite encore quelques mois pour voir les premières villes couvertes et le lancement des premiers forfaits 5G. Mais cette nouvelle technologie, comme beaucoup de nouvelles technologies, pose des questions voire suscite des inquiétudes, alimentées par de nombreuses fake news.

Afin d’y voir plus clair, l’ARCEP vient de publier 20 questions/réponses qui font le tour du sujet, que ce soit concernant le déploiement de cette 5G, les forfaits ou encore la santé. Vous retrouvez ci-dessous toutes les questions traitées par l’ARCEP, dont vous pouvez trouver les réponse sur cette page.