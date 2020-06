L’Arcep va imposer aux opérateurs une meilleure couverture 4G+ pour 2022 … que Free a déjà atteint à ce jour

Free fait mieux aujourd’hui sur la 4G+ que ce que demande l’Arcep dans 2 ans

Alors que le lancement de la 5G va être décalé à cause de la crise du Coronavirus, l’Arcep va obliger les opérateurs à proposer de meilleurs débits sur leurs réseaux 4G en déployant plus largement la 4G+. L’Arcep souhaite en effet mettre l’accent sur la 4G dans les zones de moindre densité. En complément du « new deal mobile », qui prévoit l’installation massive de nouveaux sites sur le territoire ainsi qu’une généralisation de la 4G, les autorisations 5G qui seront délivrées à l’automne prévoiront des obligations pour renforcer la 4G.

“La généralisation de l’accès à la 4G+ (une montée en capacité des réseaux à au moins 240 Mbit/s soit quatre fois plus que l’obligation actuelle) sera assurée dans les territoires. En particulier, les opérateurs devront assurer dès fin 2022 la 4G+ d’au moins 75% de leurs sites. L’Arcep invite les opérateurs à intensifier leurs efforts en la matière, dans le contexte d’un décalage des investissements 5G par rapport à la trajectoire initialement prévue.” a indiqué ce soir le gendarme des télécoms.

L’objectif de déploiement de la 4G+ fixé par l’Arcep est déjà atteint par Free

Grâce aux données recueillies par RNC Mobile, on sait en effet que Free est d’ores et déjà au dessus de l’objectif de 75% de couverture 4G+, avec donc 2 ans d’avance sur la date butoir de 2022 fixée par l’Arcep. Comme on peut le voir sur la graphique ci-dessous, plus de 81% des sites 4G de Free Mobile proposent la 4G++, et plus de 93% au moins la 4G+.

