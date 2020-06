Iliad : son assemblée générale fixée au 21 juillet, dividende en vue et deux nominations

Initialement prévue le 20 mai dernier, l’assemblée générale d’Iliad se déroulera finalement le 21 juillet prochain. A cette occasion, son conseil d’administration a proposé un dividende de 2,60€ par action.

La maison-mère de Free informe ce matin ses actionnaires que son assemblée générale mixte se tiendra le mardi 21 juillet à 9 heures, au sein du siège social du groupe. Afin de respecter les restrictions liées notamment aux rassemblements et afin de garantir la sécurité de ses collaborateurs et actionnaires, Iliad a décidé que celle-ci se déroulera “exceptionnellement à huis clos, sans présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister”.

En marge de cette annonce, le Conseil d’administration du groupe informe avoir proposé à l’assemblée générale un dividende de 2,60€ par action pour l’exercice 2019 contre 0,90€ l’année précédente. “Le dividende sera mis en paiement le 29 juillet 2020, la date de détachement étant le 27 juillet 2020”, précise t-il.

Au programme également, la nomination en tant qu’administrateur de Jacques Veyrat, ancien PDG de Neuf Cegetel et Céline Lazorthes, fondatrice du groupe Leetchi.