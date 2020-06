Arrivée d’un nouveau mobile fait pour la vidéo dans la boutique en ligne Free Mobile

Free Mobile ne s’arrête plus, un nouveau smartphone fait son arrivée sur son site web.

Après le Huawei P40 Lite et le Samsung Galaxy A41, c’est Sony qui lance son nouveau modèle dans la boutique en ligne de l’opérateur de Xavier Niel. L’XPeria 10 II est dès à présent disponible, avec une réduction de 40€.

Vous pouvez ainsi vous le procurer pour 329€ au lieu de 369€ au comptant, dans sa version 128 Go en noir. Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, deux options s’offrent à vous : le paiement en 4 fois sans frais, avec 83€ à la commande puis 3 fois 82€, ou le paiement en 24 fois sans frais, moyennant un premier versement de 137€ puis 24 fois 8€ sans frais.

Il s’agit d’un smartphone au format pensé pour la vidéo, avec un écran OLED 6 pouces au ratio 21:9, comme ses prédécesseurs. Côté performances, comptez sur un processeur Qualcomm S665 pour Android 10 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1000 Go. Pour les fans de photos, le nouveau Xperia 10 II embarque trois capteurs à l’arrière, dont un à 12 megapixels, et une caméra frontale à 8 Mpx. Il est également compatible 700 MHz. Vous pouvez retrouver les caractéristiques techniques ci-dessous, ou en cliquant sur ce lien.