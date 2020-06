Free Mobile : un nouveau smartphone à petit prix débarque dans la boutique en ligne dans une édition spéciale 700 MHz

La gamme de Huawei P40 s’élargit sur la boutique en ligne Free Mobile, avec cette fois une version allégée et surprise ! Adaptée pour être compatible avec la bande fétiche de Free Mobile.

Annoncé en avril 2020, le Huawei P40 Lite E est désormais disponible sur la boutique en ligne Free Mobile et bénéficie déjà d’une réduction de 30€ à l’achat. Pensé comme une version allégée du Huawei P40 Lite pour un plus petit prix, il propose l’AppGallery à la place du Play Store de Google, comme ses grands frères. Et alors que ce modèle n’est normalement pas compatible avec la bande-fréquence B28, c’est ici une “édition 700” qui est proposé, qui adopte la bande fétiche de Free Mobile.

Le Huawei P40 Lite E est disponible pour 169€ au lieu de 199€ au comptant, pour sa version 64 Go dans un coloris Midnight Black. Vous pouvez également vous le payer en 4 fois sans frais, pour 43€ au lieu de 73€ lors de la commande, puis trois fois 42€ sans frais. Si vous désirez échelonner le paiement sur une plus longue période, optez pour le 24 fois sans frais, moyennant 49€ au lieu de 79€ pour le premier paiement, puis 24 fois 5€.

S’il en partage en partie le nom, ce smartphone se démarque du P40 Lite par de nombreux aspects. Côté photo, par exemple, il bénéficie d’un triple capteur photo (contre un quadruple pour le grand frère) avec un capteur principal de 48 Mpx et une caméra frontale à 8 Mpx. Il embarque un chipset Kirin 710F et tourne sous Android 9.0 avec 4Go de RAM. Comptez également sur un stockage de 64Go extensible jusqu’à 512 Go avec une carte micro-SD. Et comme son nom l’indique, ce modèle est compatible avec la bande fréquence 700 MHz. Pour rappel, les services Google ne sont pas présents sur cette gamme de smartphone, dû aux désaccords entre le fabricant et le gouvernement des Etats-Unis. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la fiche technique ci-dessous, ou en cliquant sur ce lien.