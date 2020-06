La vidéo est l’argument phare de la 5G pour les consommateurs comme les professionnels

La vidéo sera l’emblème de la 5G et l’un des principaux moteurs de son succès, tant auprès du grand public que des entreprises.

De nombreuses questions persistent au sujet de la 5G, notamment pour son application concrète une fois déployé. Un usage en particulier est cependant toujours plébiscité par les consommateurs mais aussi les professionnels : la vidéo en ligne.

D’après une étude commandée par Nokia, la vidéo sera un pilier pour le succès de la nouvelle génération de téléphonie mobile. En effet, 83% des entreprises interrogées jugent que la vidéo est un cas d’utilisation convaincant pour la 5G, tandis que 90% des consommateurs considèrent l’accès aux flux vidéos de haute qualité comme un aspect “très précieux de la 5G”.

L’accès aux plateformes de streaming vient tout de suite à l’esprit, mais ce n’est pas le seul usage envisagé. La crise sanitaire a également mis sur le devant de la scène les services de visioconférence comme Zoom ou Google Duo par exemple, qui bénéficieraient également de la 5G pour permettre une expérience améliorée. Et la majorité des entreprises prennent déjà en compte cette nouvelle génération de téléphonie mobile. Près de la moitié (47%) des décideurs informatiques expliquent avoir commencé à préparer la 5G, quand 65% y pensent. Cependant, les usages sont encore flous pour 30% des entreprises qui déclarent souhaiter mieux comprendre la valeur ajoutée de la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Car avec ces nouveaux débits et ce réseau qui proposera une performance toute nouvelle, de nombreux usages sont également envisagés. La réalité augmenté et la réalité virtuelles par exemple, plébiscitée par 55% des décideurs. Un autre aspect qui intéresse énormément de petites et moyennes entreprises est l’utilisation de la 5G en tant qu’accès fixe sans fil. 73% des interrogés sont intéressées, sous condition d’un tarif adapté.

Alors que la 5G se déploie un peu partout, le projet semble tout de même séduire à différent niveaux, tant les consommateurs que les professionnels. Cependant, la nouvelle technologie est aussi soumises à de nombreuses critiques, comme le prouvent en France la série de sabotages d’équipements de télécommunications, pour laquelle, la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos faisant le lien entre 5G et coronarivus, les recours d’ONG devant le Conseil d’État ou encore l’assignation en justice par 500 militants écologistes.

Source : Zdnet