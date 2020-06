Le combat d’une famille face à l’arrivée d’une antenne Free Mobile

Une famille s’oppose à l’installation d’une antenne-relais de Free à côté de sa maison, mais ça n’est pas négociable pour le maire. Elle porte donc l’affaire devant la justice administrative.

Une antenne-relais 4G de Free devait initialement se retrouver au centre du village de Saint-Honoré-les-Bains, dans le département de la Nièvre. L’installation était plus précisément prévue dans le camping municipal.

Sauf que l’opposition des riverains, suite à la présentation du projet début 2019, a poussé la mairie à envisager un autre emplacement pour le pylône de 42 mètres devant accueillir l’antenne de l’opérateur. Celui-ci se retrouvera ainsi dans une parcelle boisée de près de 30 hectares, à quelques dizaines de mètres de la maison de la famille de Puybaudet. L’emplacement a été proposé gratuitement par Guy d’Espeuilles, propriétaire du château de la Montagne.

Malgré l’opposition de la famille qui estime l’antenne-relais trop proche de son habitation, le maire Didier Bourlon a rétorqué que le choix était fait et que ça n’était pas discutable. Le 1er juin, il a même signé l’arrêté municipal autorisant les travaux, autorisant au passage les engins à emprunter le chemin municipal normalement limité à 12 tonnes et unique moyen d’accès à la propriété des de Puybaudet. Cela permettra la venue des engins et de la grue.

La famille a ainsi décidé de porter l’affaire devant le tribunal administratif. Non opposée à la présence de l’antenne, elle souhaite toutefois qu’elle soit “un peu plus loin” de sa maison.

Source : Le Journal du Centre