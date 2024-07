Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free lance un nouveau service, des débits boostés pour les Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

22 juillet 2020 : déjà plus de 50 000 Freebox Pop en circulation

La Freebox était lancée depuis deux semaines, et déjà 50 000 foyers avaient opté pour la nouvelle Freebox Pop, annonçait Xavier Niel dans une interview sur le plateau de la chaîne BSmart. Un franc succès qui répond à une “vraie demande“, notamment grâce à son forfait mobile illimité à 9.99€ proposé avec l’offre. La box reste aujourd’hui proposée par Free et fait office de proposition milieu de gamme parmi les Freebox, entre la très premium Ultra et la moins chère Révolution Light.

26 juillet 2006 : Free augmente le débit des abonnés Freebox dégroupés

Jusqu’à 28 Mbit/s en téléchargement ! Si aujourd’hui ce montant peut sembler ridicule, c’était pourtant une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox qu’annonçait Free le 26 juillet 2006. Grâce à l’intégration, à l’époque de chipset Broadcom tant dans les Freebox que les DSLAM et grâce à la fonctionnalité Nitro développée par le fabricant, Free était alors en mesure de proposer aux abonnés équipés de la Freebox V4 et V5 un meilleur débit. Et ce, sans aucun impact sur le prix de l’abonnement, évidemment.

26 juillet 2022 : Amazon Prime annonce augmenter ses prix

La première hausse de tarif pour l’abonnement très complet d’Amazon Prime. Après avoir vu des augmentations tarifaires chez Netflix notamment, Amazon annonçait en effet que ses abonnements coûteraient un euro plus cher à partir du 15 septembre 2022, passant ainsi de 5.99€ à 6.99€/mois. Cette hausse a pour l’instant été la seule appliquée à l’abonnement, bien qu’une option payante ait été mise en place pour conserver le service de SVOD sans publicités.

27 juillet 2004 : au moins 2048 Kb/s, c’est possible avec la Freebox

Les débits de la Freebox ont décidément bien évolués. Le 27 juillet 2004, Free annonçait ainsi “supprimer la fracture numérique en proposant le très haut débit sur toute la France au tarif de 29.99€ TTC/mois“. Plus concrètement, l’opérateur doublait ainsi le débit proposé dans les zones non dégroupées couvertes par l’ADSL, allant ainsi jusqu’à 2048 Kb/s en réception et 128 Kb/s en émission. En zone dégroupée, le débit était alors de … 5 Mb/s en download et 350 Kb/s en upload.

29 juillet 2021 : Free lance son nouveau service Free Transfert

“Bienvenue sur Free Transfert ! Le nouveau service d’envoi de fichiers de Free”. L’opérateur inaugurait le 29 juillet 2021 un nouveau service permettant de partager facilement ses fichiers. Il remplaçait la page vieillissante dl.free et propose ainsi un service gratuit pour les abonnés Free et les non-abonnés, avec certaines limitations dans ce dernier cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox