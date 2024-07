Grand ménage sur le Play Store : Google supprime les apps peu utiles

Google annonce une nouvelle initiative majeure visant à assainir le Play Store en supprimant les applications de “faible qualité” ou n’apportant aucune plus-value. Ce processus de nettoyage commencera le 31 août, dans le but d’améliorer la qualité globale des applications disponibles sur la plateforme.

De nombreuses applications actuellement disponibles sur le Play Store sont jugées peu intéressantes. Les applications ne proposant aucune fonctionnalité significative, comme les simples lecteurs de fichiers PDF ou de texte, ou celles se contentant d’afficher des fonds d’écran, sont dans le viseur de Google. De plus, les applications qui fonctionnent mal, qui subissent des freezes fréquents, qui plantent ou qui ne parviennent pas à s’installer correctement, seront également supprimées.

Une exigence de qualité

Google souligne l’importance d’offrir une expérience utilisateur stable, réactive et attrayante. Selon l’entreprise, “les applications doivent offrir une expérience utilisateur stable, réactive et attrayante. Les applications qui plantent, qui n’ont pas le degré de fonctionnalité de base adéquat en tant qu’applications mobiles, qui manquent de contenu attrayant ou qui présentent un comportement non conforme à une expérience utilisateur fonctionnelle et engageante ne sont pas autorisées sur Google Play.”

Une Histoire de ménage régulier

Ce n’est pas la première fois que Google procède à un nettoyage en profondeur du Play Store. Déjà en 2013, plus de 60 000 applications assimilées à du spam avaient été supprimées. Régulièrement, des opérations de ce type sont menées pour garantir la qualité des applications disponibles.

Conséquences pour les développeurs

À partir du 31 août, les développeurs devront s’assurer que leurs applications apportent une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs. Les applications obscures et de faible qualité disparaîtront, mais même celles ayant de nombreux téléchargements ne seront pas à l’abri si elles ne respectent pas les critères de qualité définis par Google.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox