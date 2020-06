Free met les bouchées doubles sur le déploiement de la fibre depuis la fin du confinement

Si la confinement avait ralenti le déploiement de la fibre, Free la fin de ce dernier a repris depuis un rythme accéléré

La crise sanitaire a eu un fort impact sur le déploiement de la fibre. Durant le confinement, le rythme de nouveaux abonnés connectés en FTTH chez Free avait marqué le pas, même si l’opérateur avait tout de même franchi la cap des 2 millions d’abonnés début mai selon les estimations de Francois04. Mais depuis la fin du confinement, les choses s’accélèrent. En effet, en 1 mois, Free a connecté environ 120 000 nouveaux abonnés à la fibre, soit davantage que ce qu’il réalisait avant la confinement.

A ce jour, et toujours selon les estimations de françois04, ce sont ainsi 2 127 000 Freenautes qui sont connectés en fibre. Et selon l’opérateur, plus de la moitié de ses nouveaux abonnés FTTH sont issus de recrutements et non de migration.

Free a annoncé, lors des ses résultats du 1er trimestre 2020 que son objectif était d’atteindre 4,5 millions d’abonnés fibre en 2023. S’il continue à ce rythme, ce chiffre devrait être largement atteint.