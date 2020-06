Sosh dégaine un forfait mobile 80 Go en série limitée, sans changement de prix au bout d’un an

En pleine guerre des promotions, Sosh propose deux forfaits mobiles en séries limitées avec des enveloppes data généreuses.

En parallèle du forfait 100 Go sans engagement à 16,99 euros disponible jusqu’au 22 juin, la marque d’Orange propose en effet un forfait 80 Go à 14,99 euros jusqu’au 15 juillet. Là encore, le tarif mensuel ne change pas après la première année. Payable à la commande, la carte SIM triple découpe revient quant à elle à 10 euros.

Dans le détail, le forfait 80 Go de Sosh comprend les appels/SMS/MMS illimités en France, mais également depuis l’Europe et les DOM vers ces zones et vers la France. Il prévoit par ailleurs 80 Go (débit réduit au-delà) depuis la France et 10 Go (débit réduit au-delà) depuis le reste de l’Europe et les DOM.