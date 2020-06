UFC-Que Choisir se penche sur la nouvelle offre de box dématérialisée de Bouygues Telecom

UFC-Que Choisir s’est intéressée à la Bbox Smart TV, la nouvelle proposition de Bouygues sur le marché des télécoms.

Une offre innovante, qui attire forcément l’attention sur elle. L’association de consommateurs a voulu juger ce que proposait la Bbox Smart TV, commercialisée en début de semaine par Bouygues Telecom.

Quelques bémols, mais une innovation globalement saluée

“Bouygues Telecom n’a pas inventé la box triple-play, mais il est le premier à l’avoir fait disparaître“, voilà comment l’opérateur a voulu présenter sa nouvelle offre la semaine dernière et l’annonce a fait grand bruit. Après des années avec un système à deux box : un player pour la télévison et un server pour la connexion internet, voilà que Bouygues propose simplement un service TV sur un téléviseur connecté et donc, une seule box dédiée à l’accès à internet. ” Cela faisait longtemps qu’un fournisseur d’accès à Internet n’avait pas proposé une offre réellement innovante ! ” apprécie UFC-Que Choisir.

Elle salue notamment le fait que cette offre enlève l’obligation d’avoir un “boîtier disgracieux près de la télé” au profit d’une application sur le téléviseur connecté, sans se prononcer sur la qualité de cette dernière. L’idée de pouvoir gérer tous vos services avec une seule télécommande est également plutôt appréciée. Et concernant les modèles de téléviseurs proposés, les tarifs sont jugés “vraiment intéressants“, mais Que Choisir regrette le fait d’être “quasiment obligé d’acheter un nouveau téléviseur” et un choix de modèles assez réduit. En effet, un nouvel abonné pourrait être incité à remplacer un téléviseur déjà fonctionnel pour cette offre. Cependant, un abonné ayant besoin d’un deuxième téléviseurs “aurait tort de ne pas en profiter pour acheter un nouveau modèle à un tarif intéressant” nuance-t-elle. La durée de l’engagement, inhérente à l’achat d’un téléviseur à prix réduit, est jugée quant à elle trop longue.

Le bilan est plutôt positif pour l’association de consommateurs, qui salue l’idée sans oublier de pointer du doigt quelques défauts de l’offre. Mais pour UFC-Que Choisir, cette innovation soulève surtout la question “a-t-on encore réellement besoin du service télé de son FAI” ? Avec les solutions OTT et les nombreuses plateformes disponibles, la question se pose en effet, d’autant plus que celles-ci ne souffrent pas d’un choix limité de téléviseurs, comme c’est le cas pour B.Tv dans le cadre de la Bbox Smart TV.

Univers Freebox a quant à lui déjà réalisé une comparatif pour déterminer si cette nouvelle offre était une bonne affaire ou non. Vous pouvez le retrouver plus en cliquant sur ce lien pour vous forger un avis plus complet.

Source : UFC-Que Choisir