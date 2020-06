Comparatif : la nouvelle offre Bbox Smart TV de Bouygues Telecom est-elle une bonne affaire ?

Bouygues Telecom vient de lancer sa nouvelle offre, avec téléviseur connecté, et outre l’idée ingénieuse, cet abonnement d’un nouveau genre vaut-il le coup ?

Une première sur le marché français : un abonnement avec un player dématérialisé et une Smart TV Samsung pour le remplacer. C’est ce que propose Bouygues depuis aujourd’hui avec l’offre Bbox Smart TV. Si le concept est novateur, reste la question du rapport qualité prix. Avec un contenu TV résolument entrée de gamme (avec 150 chaînes et une quinzaine de replays), Univers Freebox a voulu poser la question : cet abonnement est il une bonne affaire ? Comparons là avec l’offre entrée de gamme de Free qui propose des services équivalents : la Freebox mini 4K.

Le choc des box : Bbox Smart TV VS Freebox mini 4K

Pour réaliser ce comparatif, nous nous basons sur l’offre Bbox Smart TV proposée le 02 juin 2020 sur le site de Bouygues Telecom, et sur l’offre historique de la Freebox mini 4K. De même nous comparerons les débits proposés en fibre, puisque l’offre avec téléviseur intelligent n’est proposée qu’avec ce type de connexion.

Offre Bbox Smart TV Freebox Mini 4K Prix 39.99€/mois avec engagement de deux ans Achat d’un téléviseur parmi ces trois modèles : 43″(108cm) pour 49 € (Référence du téléviseur : UE43TU7125)

€ (Référence du téléviseur : UE43TU7125) 55″(138 cm) pour 199 € (Référence du téléviseur : UE55TU7125)

€ (Référence du téléviseur : UE55TU7125) 65″ (163 cm) pour 349€ (Référence du téléviseur : UE65TU7125) 29.99€/mois sans engagement Achat du téléviseur connecté de votre choix à 399€ Frais de mise en service/résiliation Frais de mise en service : 29€ Frais de résiliation : 59€ Frais d’envoi et de conditionnement : 19€ Frais de résiliation : 49€ Débit Théorique Maximum Download : 1Gbit/s Upload : 500 Mbit/s Download : 1Gbit/s Upload : 600 Mbit/s Téléphonie Appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays Appels illimités vers les fixes en France et vers les fixes de plus de 110 destinations Bouquet TV Plus de 150 chaînes disponibles 15 Service de replay Plus de 220 chaînes incluses avec Freebox TV Freebox Replay (plus de 100 chaînes) Player Ecosystème Smart TV Samsung Store d’application propriétaire Téléviseur 4K compatible HDR avec l’application B.TV Android TV Play Store de Google Player compatible 4K

En somme, la Freebox mini 4K sera plus intéressante pour les abonnés cherchant à bénéficier d’un bouquet TV plus fourni, ou amateurs d’application avec un accès au PlayStore contre un magasin d’application plus réduit du côté de Samsung. A noter cependant que l’écosystème Samsung propose la majorité des plateformes de SVOD les plus populaires (OCS, MyCanal, Netflix, Prime Video, Disney+…).

Une bonne affaire ?

Mais qu’en est-il du prix ? Avec un tarif d’abonnement légèrement plus élevé que l’offre historique de la Freebox mini 4K, on peut s’attendre à ce que la différence se fasse sentir rapidement. Nous avons ainsi comparé deux cas : une souscription à l’offre de Bouygues, et un abonnement à la Freebox mini 4K avec l’achat d’un téléviseur au même prix d’origine que le modèle le moins cher proposé par Bouygues. Puis nous avons additionné les frais pour chaque abonnement pour une période donnée (une, deux, trois et quatre années). A noter que pour Bouygues, son abonnement est souscrit à un engagement de 2 ans, nous avons donc pris en compte l’application de la Loi Chatel dans le calcul de nos frais.

Bbox Smart TV Freebox Mini 4K 1 an 12 fois 39.99€/mois + 49€ pour la Smart TV +29€ de frais d’installation + résiliation avec application de la loi chatel (3x 39.99€) + frais de résiliation 59€ Somme totale : 736.85€ 12 fois 29.99€ par mois + 399€ pour la smart TV + 19€ de frais de livraison et de conditionnement + frais de résiliation (49€) Somme totale : 826.88€ 2 ans 24 fois 39.99€/mois + 49€ pour la Smart TV +29€ de frais d’installation + 59€ de frais de résiliation Somme totale :1096.76€ 24 fois 29.99€ par mois + 399€ pour la smart TV + 19€ de frais de livraison et de conditionnement + 49€ de frais de résiliation Somme totale :1205.76€ 3 ans 36 fois 39.99€/mois + 49€ pour la Smart TV +29€ de frais d’installation + 59€ de frais de résiliation Somme totale : 1576.64€ 36 fois 29.99€ par mois + 399€ pour la smart TV + 19€ de frais de livraison et de conditionnement + 49€ de frais de résiliation Somme totale :1546.64€ 4 ans 48 fois 39.99€/mois + 49€ pour la Smart TV +29€ de frais d’installation + 59€ de frais de résiliation Somme totale : 2056.52€ 48 fois 29.99€ par mois + 399€ pour la smart TV + 19€ de frais de livraison et de conditionnement + 49€ de frais de résiliation Somme totale : 1906,52€

En somme, sur deux ans l’offre de Bouygues Telecom est en effet une bonne affaire, puis la différence de prix dans l’abonnement se fait ressentir dans la durée face à la Freebox mini 4K. Si l’idée permet une certaine facilité à la souscription (achat d’un téléviseur à petit prix et pas de player), le peu de choix au niveau des modèles présentés peut rebuter l’abonné. Si vous souhaitez vous lancer dans le monde de la télévision connectée, la Bbox Smart TV permet d’échelonner votre paiement et de ne pas devoir débourser une grosse somme d’un coup.