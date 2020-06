Orange explique comment utiliser l’assistant Djingo et réussir ses soirées TV entre amis

L’assistant vocal Djingo permet de piloter la télévision à la voix. Orange présente le cas d’une soirée avec des amis à court d’idées pour le choix du programme.

Utilisable avec le décodeur TV de la Livebox d’Orange, l’assistant vocal Djingo permet de contrôler la télévision à la voix, que ce soit pour zapper entre les chaînes, lancer une émission, afficher le guide des programmes de la soirée, trouver un film par nom/acteur ou se rendre sur le replay d’une chaîne.

À travers une vidéo de 2 minutes, l’opérateur présente le cas concret d’une soirée télévision entre amis avec quelques exemples de commandes vocales pour trouver le contenu et passer un bon moment. On peut ainsi demander “Est-ce qu’il y a une comédie ce soir ?”, “Voir le film Inséparables” ou encore “Cherche-moi un film avec Dany Boon”.

C’est également l’occasion de rappeler la manière de solliciter Djingo depuis la télécommande, en indiquant le positionnement du bouton de déclenchement et la distance optimale entre la bouche et le microphone pour assurer une bonne captation et compréhension de la requête par l’assistant vocal.