GéoRadios : une app iOS pour connaître les antennes de Free, Bouygues, SFR et Orange les plus proches de vous, en France et dans l’outremer

Disponible uniquement sur iOS (iPhone et iPad), cette application, permet aux abonnés des opérateurs mobile de connaitre la position et les caractéristiques des antennes-relais sur le territoire hexagonal et outremer. Cette application s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent en savoir plus sur les relais à proximité de chez eux. Elle permet d’indiquer via une liste les antennes les plus proches de votre position en donnant toutes les spécificités techniques de chaque site (les fréquences, les azimuts etc…). GéoRadios peut également afficher les antennes de l’ensemble du territoire sur une maps, à l’instar d’application que l’on peut retrouver sur android tel que Réseaux Mobiles France ou RNC Mobile. Les informations qui sont exploitées par cette application proviennent des données mises à jour mensuellement par l’ANFR. Par ailleurs, elle peut également fonctionner exclusivement en mode hors-ligne, car le fichier complet des supports radios est téléchargé en amont et stocké localement. “GéoRadios” est téléchargeable sur l’App Store. L’app fonctionne surr iPhone et iPad, à partir de la version iOS 11.0