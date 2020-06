StopCovid : le bon fonctionnement de l’application aura un coût

L’application StopCovid a été développée bénévolement, mais son fonctionnement aura un coût.

Pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus, le gouvernement français a planché sur une application smartphone. Disponible sur Android et iOS depuis cette semaine et occupant déjà les classements des applications les plus téléchargées, elle répond au nom de StopCovid. Grâce à la technologie Bluetooth, qui doit donc rester activée, celle-ci permet d’être alerté en cas de contact rapproché et prolongé avec une personne identifiée comme porteuse du Covid-19.

Si l’application StopCovid a été développée bénévolement, elle aura cependant un coût d’exploitation. Un prix que le secrétaire d’État au Numérique Cédric O a jugé “négligeable” sachant qu’on parle de santé, mais qu’un expert interrogé par L’Obs juge “trop cher” au regard des résultats à en attendre. L’hébergement et la maintenance de l’application coûteraient entre 200 000 et 300 000 euros par mois. Il suspecte ainsi une surfacturation comme “un moyen de payer les entreprises rétrospectivement”. Pour lui, “le gouvernement doit faire preuve de plus de réalisme et de transparence”.

Source : L’Obs