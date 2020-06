StopCovid prend la première place des applications les plus téléchargées sur iOS et Android

L’application de tracing du Gouvernement est désormais disponible sur l’App Store et le Play Store, et truste la tête du classement de applications gratuites.

Après un léger retard, l’application StopCovid est désormais disponible sur iPhone et smartphones Android, et a déjà été téléchargée plus de 600 000 fois d’après Cédric O, Secrétaire d’État chargé du Numérique .

Si l’application fait encore débat, tant sur les réseaux sociaux qu’au sein du Parlement qui a pourtant validé le projet, de nombreux Français se sont essayés à la solution de tracing mise en place par l’Etat durant la deuxième phase de déconfinement. Un empressement qui a même poussé de nombreux utilisateurs sous iOS a télécharger hier la version Catalane de StopCovid sur leur iPhone, la propulsant en tête du classement des applications gratuites sur l’App Store alors que l’appli française n’était pas encore disponible, accusant un léger retard dans son déploiement. Une application qui pourtant, n’était pas utilisable dans l’Hexagone.

On peut voir dans la page de l’AppStore que l’application Catalane est toujours présente dans le classement

Une bonne nouvelle, d’après Cédric O, puisque l’application fera preuve de son efficacité dans la lutte contre le Covid-19 dès les premiers téléchargements. Il n’y a aucun objectif de nombre d’utilisateurs fixé précise-t-il à l’antenne de France 2, tout en souhaitant que “plusieurs millions de français” l’installent.

Le Gouvernement a d’ailleurs mis en place un site pour expliquer le fonctionnement de StopCovid et a publié une brève vidéo pour en présenter les cinq grand principes sur son compte Twitter officiel.