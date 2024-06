5 nouvelles fonctionnalités sur Chrome pour simplifier la recherche sur mobile

La recherche sur mobile devrait être aussi fluide et intuitive que sur un ordinateur. Pour améliorer l’expérience utilisateur, annonce cinq nouvelles fonctionnalités de Chrome sur Android et iOS, conçues pour faciliter encore plus la recherche depuis votre téléphone ou votre tablette.

Plus d’actions Chrome pour les lieux locaux

Pour vous faire gagner du temps lors de vos interactions avec des lieux locaux, Google introduit de nouvelles actions Chrome. Lorsque vous recherchez un restaurant, par exemple, des boutons de raccourci apparaissent dans les résultats de recherche, vous permettant d’appeler, d’obtenir un itinéraire ou de lire des avis en un seul clic. Cette fonctionnalité est désormais disponible sur Chrome pour Android et arrivera sur iOS plus tard cet automne.

Barre d’adresse repensée sur les tablettes

La barre d’adresse Chrome a été actualisée sur les iPad et les tablettes Android pour mieux utiliser leurs écrans plus grands et aligner leur design avec le langage de conception Material You. Dorénavant, lorsque vous utilisez la barre d’adresse, le site Web reste visible sous la liste déroulante, vous permettant de revenir facilement à votre navigation.

Nouvelles suggestions de raccourcis

La nouvelle fonctionnalité de suggestions de raccourcis sur Chrome pour Android et iOS personnalise votre barre d’adresse en fonction de vos habitudes de recherche. Par exemple, si vous tapez souvent « horaires » pour consulter les horaires du métro, City Metro apparaîtra à présent plus haut dans vos suggestions de recherche. Cela permet une navigation plus rapide et intuitive.

Recherches tendances sur iOS

Pour vous inspirer lors de vos recherches, des suggestions de recherches tendances apparaîtront désormais dans votre barre d’adresse Chrome sur iOS, une fonctionnalité déjà disponible sur Android. Ces tendances seront visibles sous vos recherches récentes lorsque vous cliquerez sur la barre d’adresse de la page Nouvel onglet.

Nouvelles cartes de sport dans le flux Discover

Les cartes de sport en direct sont désormais disponibles dans le flux Discover de Chrome sur la page Nouvel onglet pour iOS et Android. Lorsque votre équipe préférée joue, vous recevrez des mises à jour automatiques sur le déroulement du jeu, à condition d’avoir suivi l’équipe ou exprimé votre intérêt. Vous pouvez personnaliser ce flux dans l’application mobile Chrome via le menu à trois points.

