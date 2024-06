“Et toi, t’es libre ?”, Free lance sa 1ère plateforme de marque avec un clip fidèle à son ADN

Free annonce ce 26 juin le lancement de sa 1ère campagne Marque Employeur à son image, destinée à faire connaître l’entreprise et la diversité de ses métiers tout autant qu’à attirer les meilleurs talents. Un site web dédié etre-free.fr est à présent disponible.

Une première dans son histoire. Fort de ses 22,7 millions d’abonnés, Free compte aujourd’hui 11 500 collaborateurs dédiés à ses activités en France. S’il incarne la révolution des Télécoms, l’opérateur souhaite faire connaître sa culture singulière et recruter sur tous ses métiers (tech et digital, boutiques, relation abonné, réseaux télécoms, fonctions centrales et Free Pro). Pour ce faire, Free lance aujourd’hui une plateforme de marque dédiée autour du site etre-free.fr. L’objectif est de présenter tous les métiers de l’opérateur, mais aussi de relayer toutes ses offres d’emploi via une carte interactive. Près de 650 postes sont à pourvoir dans toute la France. A l’occasion de ce lancement , une campagne digitale “Et toi, t’es libre ?” fait son apparition sur les réseaux sociaux, avec la promotion du film Manifeste de sa marque employeur sur LinkedIn et la diffusion d’une série de vidéos Métiers sur TikTok et Snapchat. 

Les 5 piliers de la marque employeur de Free

En tant qu’employer, Free dispose d’une identité définie. En marge du lancement de sa la plateforme, l’opérateur dévoile les 5 pilliers de sa marque employeur.

1. Avoir de l’impact – Free est un opérateur engagé à l’ADN militant. Chez Free, notre travail a un impact concret sur le monde qui nous entoure.

2. Etre agile – Free a une forte culture entrepreneuriale et ses équipes de petite taille, agiles et dynamiques, aiment délivrer et se dépasser. De nombreux savoir-faire ont été internalisés car on aime faire les choses nous-mêmes.

3. Etre libre – Chez Free, on est libre et il règne un climat de confiance ; l’autonomie est l’une de nos valeurs cardinales.

4. S’épanouir – Free est une entreprise diverse, ouverte, accueillante où chacun peut trouver sa place et s’épanouir. Le recrutement y est très ouvert, sans jugement a priori.

5. Apprendre et évoluer – Free propose une grande variété de métiers et il est possible de faire évoluer sa carrière tout au long de sa vie professionnelle ; un effort très important est consacré à l’éducation, à la formation, à l’accompagnement RH des collaborateurs.

« Chez Free, on joue collectif, on met en valeur les compétences plutôt que le diplôme, on encourage à faire et à innover. Résultat ? Nos collaborateurs nous le disent : ils ressentent une forme de liberté, avec le sentiment qu’ici, tout est possible. C’est ce qui nous a donné envie de lancer notre 1ère campagne de Marque Employeur : le but est de valoriser nos métiers et nos collaborateurs, mais aussi et surtout de raconter ce qui nous rend uniques», commente Frédérique Chémaly, Directrice des Ressources Humaines de Free :

